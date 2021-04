Francesco Totti, che show con Pio e Amedeo a "Felicissima Sera". «Un po' somiglia a Ilary»

Francesco Totti, ospite di Pio e Amedeo a "Felicissima Sera", intrattiene e diverte il pubblico di Canale 5. Tanti gli aneddoti raccontati dall'ex capitano della Roma, che ripercorre con i due comici pugliesi le tappe più importanti della sua vita. Dalla carriera alla vita privata, fino a toccare tematiche più delicate, ma sempre con il sorriso stampato sul volto, il vero marchio di fabbrica dello show di Pio e Amedeo.

Una battuta di Totti, in particolare, ha divertito il pubblico e scatenato i social: il duo comico mostra all'ospite una foto di Jessica Alves (l'ex "Ken Umano", ndr) chiedendogli: «Passeresti una notte con lei in cambio di un'altra stagione in campo?». Francesco risponde: «Mi metti in difficoltà... però un po' somiglia a Ilary!».

Pio e Amedeo, divertiti, giungono a un compromesso con Totti: «Sì, però a luci spente». La battuta dell'ex numero 10 ha letteralmente scatenato i social, che si sono divertiti a immaginare una reazione di Ilary: «Stanotte Francesco dorme sul divano». L'ospitata di Totti si conclude con dei finti spot pubblicitari ideati da Pio e Amedeo: il Capitano, ancora una volta, si dimostra campione di autoironia, particolarmente incline a intrattenere il pubblico televisivo.