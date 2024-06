Il diciottenne Francesco Zenga racconta la sua esperienza nella serie tv «La storia»

Un sorriso genuino, gli occhi pieni di speranza verso il futuro e tanta, tanta determinazione: il salernitano Francesco Zenga, classe 2006, ha fatto il suo esordio in televisione nella fortunata serie Rai "La storia" diretta da Francesca Archibugi, tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante e trionfante alla quarta edizione dei Nastri D'Argento - Grandi Serie come Serie dell'anno.

Nella fiction Zenga interpreta Antonio Mancuso, detto Nino, il figlio sedicenne di Ida (Jasmine Trinca), una maestra di scuola elementare ebrea che, rimasta vedova, lo cresce da sola insieme al fratellino dagli occhi turchini, Giuseppe, ribattezzto dal fratello Useppe, nato dall'abuso di un soldato tedesco.

Quanto è stato difficile calarsi nei passi di Nino?

«Nino attraversa parecchie fasi. Inizia arruolandosi nelle camice nere, poi diventa partigiano e dopo contrabbandiere.

Il suo personaggio è in continua evoluzione, ho dovuto studiare tanto. La fase della sua vita più facile ed entusiasmante da interpretare è stata la prima, perché la sentivo un po' più: le piccole azioni quotidiane in casa, mangiare con foga, insomma cose che mi appartenevano. Poi, andando più avanti il gioco diventava più serio, ed è cominciata la vera sfida, così il rapporto con il fratello, con il cane. Tante piccole sfide che hanno composto il suo personaggio».

Una sfida anche attoriale?

«Assolutamente sì. Anche il fatto di trasferirsi a 17 anni a Roma, da solo, intaprendere questa avventura di 8 mesi, è stata una bella sfida con me stesso. Mi ha fatto tanto, tanto bene, in quanto Francesco. Sono cresciuto molto. Spero di aver restituito attraverso Nino la leggerezza con cui il mio personaggio affronta la vita e con cui ho imparato ad affrontarla anche io».

Il suo percorso di crescita personale ha inciso sul percorso di crescita del personaggio?

«Ogni giorno sentivo di diventare sempre più forte ed anche Nino, contestualmente, cresceva con me. Poi, dico sempre questo: le relazioni al di fuori del set, con gli altri membri del cast, la toupe fanno tanto. Se c'è sintonia al di là dell'obiettivo della telecamera, automaticamente arriva anche in scena. E penso che in questo caso si noti tanto il lavoro che è stato fatto alle spalle, l'armonia che c'era tra di noi».

Adesso? Continuerà a recitare?

«Intanto sono felicissimo del premio come Serie dell'anno alla mia prima prova attoriale, poi sto studiando al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono tanto contento, è quello che voglio fare e sento che sto percorrendo la strada giusta».