Franceska Pepe contro Francesco Oppini: “Con Tommaso Zorzi ci marci”

È scontro tra Francesco Oppini e Franceska Pepe a “Live non è la D’Urso”. Durante il Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha detto alcune frasi offensive nei riguardi di FrancesKa senza averle mai chiesto scusa.

Franceska Pepe ha rinfacciato a Francesco Oppini di aver sbagliato nella scelta della parole, data anche la sua esperienza televisiva: «Non ho mai sentito le scuse sulle frasi sessiste che hai detto, anche su di me – ha spiegato Francesca ai microfoni di Barbara D’Urso - Che faccio le sfilate in autostrada. È veramente riprovevole perché non mi conosci. Le tue scuse tra l’altro non saranno mai sufficienti perché non c’è giustificazione. Hai molta esperienza nel settore televisivo, tu e la tua famiglia… Il mio dubbio però è un altro. Visto che sei un ragazzo così simpatico e solare, perché hai questo lato oscuro, con queste uscite?».

Franceso Oppini ha risposto di non ricordare le frasi sotto accusa, sottolineando che anche lei non è stata da meno: «Non mi ricordo assolutamente di aver detto quelle parole, qualora sia successa me ne scuso. Credo che anche tu abbia fatto delle uscite molto pesanti, per esempio hai detto una concorrente che non sapeva fare la madre (riferendosi a Dayane Mello)».

Franceska ha poi parlato dell’amici fra Tommaso Zorzi e Oppini. Sul social ha già sottolineato che il figlio di Alba Parietti sulla situazione “ci marciava”: «Mi spieghi – gli ha chiesto - perché ti sei arrabbiato quando Zorzi per scherzo ti ha detto che si era innamorato di te? Non avevi capito che comunque poteva provare qualcosa». L’accusa però non ha scomposto Francesco: «Ma sai, venivamo da una serata alcolica…».

