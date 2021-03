Francia, scandalo al reality: riti vudù contro i rivali per vincere in tv

L'affare è esploso come una bomba nel meraviglioso mondo dei reality di Francia: una concorrente dellormai storico Les Marseillais (dieci stagioni, quasi un milione di fedeli spettatori ogni sera sul canale W9) ha pagato centinaia di migliaia di euro a una fattucchiera per liberarsi dei rivali grazie al malocchio e altre iettature ad hoc, e poter così regnare sul mondo della tv. Le prove, rivelate via snapchat da un collega influencer, sembrano schiaccianti e ancor più sconcertanti: riti vudu con tanto di bambola, spilli e addirittura chiodi, formule di rito del malocchio, sortilegi di ogni tipo che non risparmiano nemmeno i figli dei malcapitati.

La cosa non ha solo messo in agitazione ogni angolo dei social: alla fine ha anche allertato la polizia che ha aperto un'inchiesta sulla strega, una professionista di Marsiglia. L'affare è servito almeno a distogliere un pezzo di Francia dall'attualità sociale, economica e sanitaria, anch'essa non priva di iatture. Da quasi tre settimane, la vicenda agita i social, con un record di tweet che ormai sfiora i 6 milioni. Tutto è cominciato il 26 febbraio quando Marc Blata, influencer con un ricco passato nella tele-realtà e un presente con residenza a Dubai, mette in guardia Maeva Ghennam, ragazza della squadra dei Marsigliesi: Carla Moreau, partecipante storica del reality-soap, nonché amica di Maeva, in realtà trama alle sue spalle usando la magia nera. Le prove arrivano su SnapChat: un audio in cui Carla invita la fattucchiera a convogliare la malasorte sulla sua rivale e anche su altri partecipanti al gioco, compreso suo marito Kevin, anche lui nel gioco e padre della sua bambina Ruby.

Le richieste sono circostanziate, e punterebbero a vincere non per merito (i concorrenti devono superare alcune sfide professionali e realizzare alcune missioni) ma con l'aiuto determinante del malocchio. La realtà diventa più assurda del reality. Il profilo Instagram di Carla Moreau ammutolisce, l'attenzione dei social e dei media sulla vicenda esplode. La decima stagione è in corso. Gli episodi sono stati girati tra il 7 gennaio e il 5 febbraio a Dubai, e hanno cominciato a essere diffusi il 22 febbraio. Quindi prima che lo scandalo esplodesse. Les Marseillais è ormai il reality più seguito di Francia. Il format pesca nella tradizione del genere: un gruppo di ragazzi (tutti del sud-est, l'arco del meridione francese con capitale Marsiglia) è spedito in ville da sogno ai quattro angoli del mondo. Come per ogni reality che si rispetti, l'obiettivo è guardarli vivere, discutere, litigare, innamorarsi o tradirsi. Nella fattispecie, i ragazzi devono anche dimostrare di saper fare qualcosa: realizzare delle missioni affidate loro da un booker (in questa stagione incarnato da Jessica Aidi, compagna dell'Azzurro del Psg Marco Verratti). Le missioni non sono proprio impossibili: lavorare come cameriere in un ristorante, andare a piantare insalate e verdure, al limite ripulire la grande vasca di un acquario di squali. Insomma, storie di ordinari reality.

Qualche giorno fa è stata la stessa Carla Moreau, 24 anni, a confessare tutto in tv: è vero, ha chiesto a una fattucchiera di aiutarla a liberarsi dei rivali, ma lo ha fatto solo perché costretta, ricattata. «Avevo consultato questa veggente quando avevo 17-18 anni, poi l'ho incontrata anni dopo, quando ero diventata più nota, mi ha parlato come una vecchia amica e alla fine mi diceva che se non l'avessi pagata, sarebbero successe cose brutte ai miei cari». In totale, 1,2 milioni di euro sarebbero finiti in tasca alla veggente. Il tutto è ora al cento di uninchiesta. Alla fine la realtà ha superato il reality e la trasmissione Touche pas à mon poste che più ha dato eco alla vicenda ha totalizzato fino a 1 milione e 900mila spettatori, il doppio di un episodio dei Marseillais.

