Franco Oppini a Oggi è un altro giorno: «Una mia ex fidanzata si mise con uno del gruppo. Alba? L'ho conquistata così»

Franco Oppini racconta a Oggi è un altro giorno gli esordi e gli amori della sua vita e si commuove ascoltando il videomessaggio del figlio Francesco, avuto con Alba Parietti. Oppini è in studio con Nini Salerno, uno degli artisti con cui ha fondato il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli.

Memorabili gli sketch con Jerry Calà e Umberto Smaila. Oppini, però, racconta che per un periodo è uscito dal gruppo a causa di un problema di cuore: «Avevo una fidanzata che si è fidanzata con un altro del gruppo. Sono usciti anche loro. Un po' come i Ricchi e Poveri ma meno cruento. Lui è rimasto un grande amico, solo che in quel periodo ero un po’ sbarellato e non mi faceva molto piacere restare».

Franco Oppini e Alba Parietti

Poi è arrivata Alba Parietti: «L'ho conquistata chiacchierando a una cena. Lei poi mi disse che le ero simpatico. Piano piano ci siamo frequentati ed è nato Francesco». E proprio il figlio lo commuove con un videomessaggio in cui sottolinea l'umiltà e la gentilezza del papà.