Il fratacchione di De Luca fa impazzire il web: è boom social dopo i «cinghialoni»

Il De Luca show non ha deluso le aspettative neanche in diretta su Raidue: il governatore della Campania ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha scatenato ancora una volta il web con le sue originali uscite. E così a poche ore dal suo intervento sulla tivù di stato l’hashtag #fratacchione è schizzato sul web: seguito ormai in tutta Italia, lo sceriffo social ha confermato il suo tasso di gradimento deliziando i telespettatori con numerose battute, fino a chiamare il conduttore fratacchione. E allora non potevano mancare le ironie nelle piazze virtuali, colorate di numerosissimi meme e commenti: «In fondo non è andata così male a Fazio, pensa a noi che siamo stati chiamati cinghialoni»; «Altro vocabolo da aggiungere al nostro vocabolario»; «Io lo adoro, aspettavo con ansia di vederlo in tivù e godermi lo spettacolo», si legge sul web.

L’arte oratoria dell’ex sindaco di Salerno è infatti nota e apprezzata dal popolo dei social, che ama sbizzarrirsi dopo le sue dirette con la certezza di trovare ogni volta qualche spunto interessante. E lui il nuovo personaggio nato all’epoca del coronavirus che si distingue largamente da altri politici nei suoi discorsi per il suo tono sicuro, la costruzione della frase lunga e il linguaggio che qualcuno definisce da preside, ma anche da sindacalista che spiega la giusta via promettendo terra e lavoro, capace di unire il dialetto con Cicerone e citazioni che appaiono coltissime a chi legge solitamente tweet e slogan. E così la sua immagine risulta fra le più amate dal pubblico dei social, che gli perdona anche qualche cambio troppo repentino di idea, come per la questione «cinghialoni» in giro per la regione che solo qualche ora prima aveva creato tanto clamore… e confusione.



Nel confronto con il governatore della Calabria è uscito ancora vincente, giustificando le sue decisioni apparentemente più severe ma concedendo di fatto libera uscita ora che la massa lo chiede e soprattutto strappando sorrisi ai telespettatori con le sue battute:ci sa certamente fare, sa cavalcare l’onda. E in poco tempo sono già nate numerose. Fratacchione, insomma, è diventata la parola d'ordine sul web non solo in Campania , ma in tutta Italia: con i teatri chiusi e gli spettacoli sospesi almeno ci pensa il governatore a regalare sane risate anche ai tempi del coronavirus.