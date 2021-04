Freedom, Roberto Giacobbo dedica la terza puntata agli USA

Roberto Giacobbo propone la seconda serata a tema, ispirata ai più bei viaggi di Freedom. Questa puntata di “Album, oltre il confine” è dedicata agli Stati Uniti, con un viaggio nei luoghi simboli del paese. La puntata andrà in onda venerdì 30 aprile alle ore 21:25 su Italia 1.

La puntata si aprirà con la storia di un italiano negli Usa agli inizi del 1900, il tutto partità da una bottiglia di latte che contiene due sue lettere e delle monete. E questo sarà uno dei temi principali di questa puntata, nella quale vedremo quanto l'Italia ha influenza gli USA. Si viaggerà da Est ad Ovest degli Stati Uniti, con partenza da New York dove si scopriranno i segreti delle ferrovie e delle metropolitane di questa incredibile città di 24 milioni di abitanti: la rete di trasporti più grande del mondo.

La parte della puntata a New York è incentrata sulla Statua della Libertà, vero e proprio simbolo degli Stati Uniti d'America. La sua torcia è visibile da 40 chilometri di distanza e ha accolto generazioni di migranti. Nel corso della puntata si scoprirà quanto è italiana la Statua della Libertà, infatti nel nostro paese esistono infatti opere più antiche della statua di New York, che potrebbero averne ispirato la realizzazione. Sempre a New York si conoscerà la storia dietro l'Empire State Building.

Roberto Giacobbo attraverserà poi la madre di tutte le strade statunitensi: la mitica Route 66, ispiratrice di registi, scrittori e viaggiatori. Continuando sulla Route 66, in Arizona troveranno un uomo che ha saputo custodire e tutelare la memoria di questa strada storica.

Tappa successiva Las Vegas, capitale mondiale del gioco d'azzardo con i suoi enormi hotel-casinò che ospitano oltre 40 milioni di turisti e producono un giro d'affari da 10 miliardi di dollari all'anno. Nella capitale del gioco, Giacobbo ripercorrerà la storia del piu' grande rapinatore di Las Vegas: un ex-soldato cubano, che a cavallo del 2000 fu capace di colpire cinque tra i piu' famosi casinò. Una vicenda che ha ispirato la saga cinematografica di Ocean's Thirteen.

Il viaggio terminerà con la scoperta di città fantasma, a pochi chilometri dalla Valle della Morte, nel deserto del Nevada: uno dei luoghi più inospitali al mondo, dove si possono raggiungere temperature di oltre 50 gradi.

