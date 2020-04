Friends, la figlia di Rachel e Ross compie 18 anni e può vedere il video di auguri del 2002: «Ecco cosa ci sarà nel 2020»

Ultimo aggiornamento: 16:07

La realtà a volte può superare la fantasia e guardare una serie tv cult comecon il senno di poi è emozionante. Gli appassionati degli 'amici' newyorkesi che amavano condividere la vita raccontandosi sul divano delhanno potuto rivedere quel famosogirato nel 2002 perUn regalo da parte di, dove sono disponibili tutte le stagioni.era agli sgoccioli e si guardava al futuro con gli occhi pieni di speranza di due genitori innamorati. La sceneggiatura chiedeva chefamosi per i loro 'tira e molla', chiedessero a parenti e amici di guardare in camera per augurare buon compleanno alla figlia ormai maggiorenne. Un video da custodire gelosamente per i futuri 17 anni perché nella scena la bambina, interpretata sul piccolo schermo dalle gemellecompiva soltanto un anno.Esilaranti le risposte della ziaQuest'ultima, in particolare, usa la sua rinomata immaginazione per descrivere uno scenario che in fondo non è tanto lontano dalla realtà: «Nel 2020 gli uomini si saranno rifugiati in una città galleggiante per sfuggire agli scarafaggi». Non ci sono insetti da cui scappare o città galleggianti, ma strade desolate e case in cui rinchiudersi per evitare di contrarre un minuscolo e pericoloso virus.«La speranza è quella», la risposta ironica di Ross. Nonostante tutto, il video, diffuso daper l'anniversario, fa sorridere i numerosi fan. Un po' come aveva fattola saga sul viaggio nel tempo che negli anni Ottanta immaginava un 2015 altamente tecnologico e un po' surreale.