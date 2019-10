Friends per una notte: Cox, Aniston e LeBlanc insieme 25 anni dopo la prima volta

Domenica 6 Ottobre 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 17:41

"Una notte rara". E poi: "Che amo". Un selfie da "friends" per la pelle quello postato dainsieme a Jennifer Aniston e Matt LeBlanc. Ovvero alcuni dei protagonisti di "Friends" la serie televisiva che quest'anno ha festeggiato il suo 25esimo anniversario. In occasione di questo evento, i tre amici si sono ritrovati, appunto, in una notte speciale. La Cox non è la prima volta che svela i particolari degli incontri con i suoi ex colleghi. Era già successo il mese scorso con Lisa Kudrow. «Far parte di quella serie televisiva è stato un esercizioni di fiducia. Tutti insieme ci siamo sempre sostenuti, in ogni situazione. Mi manca molto quel periodo -aveva detto nei giorni scorsi Courteney Cox -e in questi giorni sono super nostalgica».