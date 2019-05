Friends, spunta la foto inedita del cast: «Qui ci conoscevamo da poco e non eravamo ancora famosi»

Sabato 18 Maggio 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Friends sta per celebrare idella prima stagione della fortunatissima serie, divenuta cult in tutto il mondo. Dopo un quarto di secolo, è spuntata unaassolutamentedel cast, che in questo scatto doveva ancora iniziare le riprese e gli attori, diventati poi famosi in tutto il mondo, si erano appena conosciuti.A pubblicarla, su Instagram, è stata, l'attrice nota per aver interpretato, in Friends, il ruolo di Monica. Insieme a lei ci sono tutti gli altri protagonisti della serie:(Phoebe),(Rachel),(Joey),(Chandler) e(Ross).Come spiega la stessa, la foto era stata scattata mentre il cast stava viaggiando verso Las Vegas, poco dopo la fine delle riprese della prima puntata, andata poi in onda il 22 settembre 1994. Buzzfeed ha anche aggiunto diversi dettagli al riguardo : il viaggio era stato organizzato da, il regista della serie, che voleva festeggiare l'inizio delle riprese. I sei attori protagonisti di Friends si erano conosciuti da pochissimo tempo e il regista, che aveva scattato la foto, aveva rivolto al cast una vera e propria: «Questa sarà la vostra ultima foto da sconosciuti. Quando la serie andrà in onda, non potrete più andare da nessuna parte senza essere assaliti dai fan».