Gabriel Garko, Gabriele Rossi a Live non è la D'Urso: «Ecco come l'ho conosciuto»

Gabriele Rossi ospite a “Live Non è la D'Urso” racconta la sua relazione con Gabiel Garko. Gabriele Rossi e Gabriel Garko si sono conosciuti e amati sul set de "L'Onore e il Rispetto 2", quando lui aveva diciannovenne, per poi rivedersi 10 anni dopo.

Il set era quello de “L'Onore e il rispetto 2”: “Non ho mai fatto esibizione del mio privato anche prima di Gabriel – ha spiegato Gabriele Rossi ai microfoni di Barbara D'Urso” - E' successo di essere così esposti ma oggi ho fatto pace con questo, sono sereno. Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni e già allora fummo amanti, per 4 0 5 mesi. Eravamo entrambe fidanzati. L'amore scoppiato sul set è durato quanto le riprese. Gabriel aveva 36 anni e le sue fiction portavano ascolti stratosferici, il suo essere quindi era molto ingombrante. Io ero giovane e, nonostante il contatto ravvicinato, la sua vita, il suo mondo mi faceva paura”.

Il nuovo incontro dopo 10 anni: “Ci siamo ritrovati dopo 10 anni, nel 2017, sono stato molto chiaro da subito, ero più sicuro e fra la richieste c'era quella di vivere più liberamente la vita di coppia. Non ci dovevano essere più bugie, e Gabriel ha accettato. L'ho amato tanto, ci siamo lasciati e siamo comunque rimasti amici. Il passaggio è stato molto faticoso. Siamo riusciti a restare in buoni rapporti perché l'ho voluto fortemente e quindi sforzandomi tanto e a caro prezzo sono riuscito a fargli capire delle cose che non riuscivo quando eravamo fidanzati. L'ultimo momento del nostro fidanzamento è stata la fase più faticosa, una violenza per l'anima che però ha portato grandi benefici. Io riconosco un grande appoggio da parte sua e penso che sia un messaggio importante da dare”.

