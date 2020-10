Gabriel Garko a Verissimo: «Io, fidanzato 11 anni con Riccardo. Se l'avessi detto non avrei lavorato»

Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko si confessa a Verissimo. L'attore, intervistato da Silvia Toffanin, scende nei particolari e rivela dettagli fin qui inediti della sua vita privata: «Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni». Inizia così l'intervista di Garko, in onda domani 3 ottobre su Canale 5. L'attore torinese rivela: «Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo».

A Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di raccontare la verità solo ora, Gabriel Garko risponde: «Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro». E aggiunge: «Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne».



Sulla storia con, l'attore rivela: «Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero». E sulla chiacchierata relazione con, Garko fa chiarezza: «La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro».

Ultimo aggiornamento: 17:46

