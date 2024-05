Gabriele Parpiglia su Radio Marte: ecco il podcast “Gente di Marte”

Inaugura oggi il nuovo podcast “Gente di Marte” alle 12 su Radio Marte con la conduzione di Gabriele Parpiglia, prima ospite: la dj e producer napoletana Deborah De Luca.

Il podcast nei prossimi mesi ospiterà volti noti e meno noti del mondo dello sport, della musica, dello spettacolo e dell'impresa, che saranno intervistati su temi differenti, dalla storia alle tradizioni napoletane. Tra i prossimi intervistati: Fabiola Sciabbarrasi, il sindaco Manfredi, Gigi D'Alessio, Geolier, Francesco Cicchella, i fratelli Frattasio, Diego Maradona Jr., Matteo Salvini.

Parpiglia, come nasce l'idea del podcast?

«Sono tre le riflessioni che mi hanno portato a “Gente di Marte”: prima di tutto, in quest’ultimo anno mi sono arrivate proposte da Milano e Roma legate essenzialmente a sponsor senza una struttura solida alle spalle; poi, Mmolti podcast ormai pagano gli ospiti, rendendo questo nuovo mezzo potentissimo, al pari della tv; in ultimo Napoli, la città del penultimo scudetto, di “Mare fuori”, dell’arte e del turismo, una città ricca di storia e di cultura, cove c’è un movimento musicale unico nel suo genere, che ha visto nascere artisti come Geolier e che vedrà la reunion dei Co’ Sang e otto concerti dell’eterno Gigi D'Alessio.

Insomma, una città che non poteva non avere una voce istituzionale. Quindi, qando mi è arrivata la proposta di Radio Marte, non ho esistito un secondo ad accettare».

Cosa accomuna le quattro categorie (sport, musica, spettacolo ed impresa)?

«Il progetto è a lungo termine. Iniziamo con un unico podcast dove racconteremo storie non per forza legate a dei personagggi pubblici. Ciò che conta è la parola, non l’esposizione mediatica o la notorietà. Poi molti hanno già parlato in diversi podcast, non credo abbiano altro da dire. Il nostro progetto potrebbe essere più largo, ma ne riparleremo a fine estate, con l’apertura di sezioni dedicate alla musica, imorenditoria, sport e non solo. Poi faremo i casting per i conduttori. Ma c’è tempo, sarà un bel viaggio».

Quanto è importante Napoli nel racconto?

«Napoli per me è una Hollywood a cielo aperto. Tutto parte e finisce da Napoli e a Napoli. Qui ti imbatti in storie interessanti ovunque, anche mentre prendi un caffé al bar o sei in corsa sui sedili posteriori di in taxi. Questo è il vantaggio di Napoli rispetto al resto mondo. E noi abbiamo fatto scouting anche considerando l'enorme potenziale della città, anzi partendo da questo».

Si sarà spazio anche per gli emergenti quindi?

«Soprattutto per gli emergenti, perché, come ho specificato, i Big o Vip (parola che odio) hanno già fatto il giro delle sette chiese dei podcast italiani. Napoli merita storie nuove e facce nuove, soprattutto da lanciare».

Cosa bisogna avere per essere parte di “Gente di Marte”?

«Bisogna avere una storia. Tutto qui. Poi, starà a noi capire come farla esplodere in tutta Italia. Il nostro primo ospite è Deborah De Luca, dj e producer che ha portato Napoli nel mondo. Non parlerà di quanto guadagna, di chi ama o chi odia, ma della sua malattia che le stava portando via la vita».