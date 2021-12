Gabriele Rossi: «Dopo il Grande Fratello Vip non ho più lavorato»

Se potesse, Gabriele Rossi non rifarebbe il Grande Fratello Vip. Se a pochi mesi dalla fine del reality l'attore aveva dichiarato la sua gratitudine per il programma, affermando che la casa aveva giovato alla sua carriera, ora l'ex compagno di Gabriel Garko torna sui propri passi e si pente della scelta fatta.

La scelta di Gabriele Rossi di entrare al GfVip

Quando Gabriele Rossi accettò l'invito a partecipare alla prima edizione italiana del Gf Vip era il 2016 e l'attore aveva appena 28 anni. Con un passato da ballerino classico, aveva deciso di lanciarsi nella recitazione, debuttando nella parte del figlio di Margherita Buy nella miniserie televisiva Amiche mie. Nonostante la partecipazione a piccole produzioni televisive e allo show Altrimenti ci arrabbiamo condotto da Milly Carlucci, la sua carriera non sembrava decollare, da qui la scelta di entrare al Grande Fratello Vip, condotto all'epoca da Ilary Blasi.

Classificatosi al secondo posto con il 48% dei voti, subito dietro Alessia Macari, Gabriele Rossi uscì soddifatto dal reality e poco dopo la sfiorata vittoria dichiarò: «Ringrazio Dio per averlo fatto. Questo ha fatto bene alla mia immagine. Ho notato che prima mi fermavano per strada e mi chiamavano col nome dei personaggi che interpretavo, oggi finalmente sanno il mio nome».

Il pentimento di Gabriele Rossi

Con gli anni l'attore di Ballad in Blood ha rivalutato la sua esperienza nel reality e oggi riconosce che forse il Grande Fartello Vip gli regalò notorietà tra il pubblico, ma gli precluse la stima dei colleghi. «Ho pagato quest’esperienza sulla mia pelle. Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio», ha dichiarato al settimanale Nuovo. Rossi, che oltre ad essere ballerino e direttore artistico, ha partecipato a numerose serie televisive, ha ammesso che dopo quell'esperienza fu difficile cominciare a lavorare. «Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno».

Il restroscena

L'attore, che di recente ha espresso preoccupazioni per la salute del suo ex fidanzato Gabriel Garko e ora sta cercando di risollevarsi professionalmente, ha anche confidato un retroscena dietro alla sua partecipazione. Pare che a spingerlo a entrare al Gf Vip siano state le alte sfere Mediaset: «Ci sono dei motivi per cui ho partecipato al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo Amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì!».