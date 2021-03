Gaia Di Fusco «vola» al serale di Amici dopo l'ok di Arisa in diretta da Sanremo

Gaia Di Fusco, cantante di Mondragone nel Casertano, 'vola' al serale di "Amici di Maria De Filippi" conquistando definitivamente la maglia colore oro. Dopo aver presentato, oggi pomeriggio, per la prima volta sul palco di #Amici20 il suo inedito "Forse neanche un bacio", è stata premiata dalla sua coach Arisa, in diretta da Sanremo. Diciannovenne, appassionata di canto sin da piccolissima ha preso parte a "All together Now", il programma di Mediaset al quale ha partecipato, esibendosi con il brano la canzone Io e te da soli di Mina. Nel 2013 era arrivata in finale nella trasmissione "Io canto" dove faceva parte della squadra di Claudio Cecchetto.

