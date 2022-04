Da «L’amica geniale» a «The Good Mothers»: la Girace torna in tv in due serie internazionali

Gaia Girace torna in tv. La giovane attrice campana, nota al pubblico internazionale per aver interpretato il personaggio di Lila Cerullo nella serie “L’amica geniale”, è nel cast di “The Good Mothers”, la neo serie annunciata da Disney+ sul mondo della ‘ndrangheta. Accanto alla Girace nel ruolo di Denise Cosco anche Valentina Bellè (I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO L'amica geniale, Alba Rohrwacher è Lenù: poco... LA SERIE TV L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà Lenù nella...

Si tratta di una storia vera tutta al femminile: tre donne, cresciute all'interno di clan della 'ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata. Basato sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, e sceneggiato da Stephen Butchard, vincitore del BAFTA, il progetto vede la regia di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. Le riprese sono in corso tra Milano, Roma e la Calabria.

La Girace, inoltre, sarà accanto a Gerard Depardieu, Isabel Adjani e Hugo Becker nella miniserie "Diane de Poitiers", diretta da Josée Dayan in onda questa primavera sul canale francese France 2, dove interpreterà Caterina de’ Medici.