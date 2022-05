Gambi ospite di Chiambretti a Tiki Taka: il tenore napoletano intona l’Inno di Mameli

Il tenore napoletano Giuseppe Gambi tra i protagonisti dell'ultima puntata di “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Il talk calcistico condotto da Piero Chiambretti in onda su Italia 1 è stato aperto dall’esibizione del giovane tenore che ha cantato l’Inno di Mameli incassando il consenso non solo dei telespettatori, ma anche degli ospiti presenti e, soprattutto, del presentatore che lo ha definito “talento assoluto”.

Presente in puntata anche il produttore e manager Adriano Aragozzini, scopritore del giovane Gambi che nei prossimi mesi calcherà i palcoscenici dei più importanti teatri al mondo nell’ambito di una tournée iniziata il mese scorso a Praga dove il tenore si è esibito in occasione del centenario della dipartita di Enrico Caruso.

Chiambretti ha infatti mandato in onda anche le immagini di tale esibizione, in particolare l’interpretazione di “Nessun Dorma”, che ha fatto guadagnare a Gambi un grande consenso in Repubblica Ceca e che il presentatore di Tiki Taka ha voluto dedicare al Milan, squadra vincitrice dello scudetto.