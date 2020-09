Gassmann a Castellammare, ciak per i Bastardi di Pizzofalcone in villa comunale: folla di curiosi

Castellammare set cinematografico per la fiction Rai "I Bastardi di Pizzofalcone". Folla di curiosi e ammiratori questo pomeriggio in villa comunale per la presenza dell'ispettore Lojacono interpretato da Alessandro Gasmann. Nei giorni scorsi il set era a Pozzano per le riprese di un matrimonio . Qualcosa durante la cerimonia va storto e i Bastardi di Pizzofalcone devono risolvere il caso. Castellammare diventa la città che ospita una delle storie della fiction televisiva ispirata ai gialli di Maurizio de Giovanni. Dopo una mattinata alla Basilica di Pozzano, si gira a via Mazzini nel pomeriggio di oggi. E, questa volta, in scena entra Alessandro Gassmann. L'ispettore Lojacono entra in un negozio di ottica a caccia di indizi. Foto con i fan e autografi per il protagonista della famosa serie, impegnato a girare le nuove puntate con gli altri volti noti della fortunata serie, come lo stabiese Gianfelice Imparato. Da questa mattina la produzione ha allestito una regia nel piazzale delle Antiche Terme per poi girare varie scene da Pozzano al centro. © RIPRODUZIONE RISERVATA