Il fruscìo degli abiti di seta che ondeggiano nelle danze, il profumo delle corbeille di fiori, le luci delle candele che illuminano gli stucchi dorati, l'arrivo delle carrozze a cavallo nel cortile, i domestici schierati in polpe. A Palazzo Biscari, gioiello barocco nel cuore di Catania, si gira una scena clou della nuova serie Netflix tratta da «Il Gattopardo». Un progetto kolossal che riporta sullo schermo il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a sessant'anni dal film di Visconti che vinse la Palma d'oro a Cannes.

Sul set affollato di giovani comparse in costumi ottocenteschi, tra i reparti tecnici impegnati a ricreare un mondo di profonde trasformazioni a cavallo di due epoche si respira l'atmosfera del grande cinema. Dagli affreschi agli arredi d'epoca, dalle sete preziose commissionate ai laboratori di mezza Europa ai ricami fatti a mano, dai gioielli raffinati alle acconciature tenute insieme da tiare e diademi sfavillanti, tutto contribuisce alle suggestioni di un vero e proprio viaggio nel tempo grazie ai costumi dello specialista Carlo Poggioli («L'età dell'innocenza», «Cold Mountain) affiancato da Edoardo Russo, alle scenografie di Dimitri Capuani, alle acconciature dell'hair designer Désirée Corridoni e al trucco della make un designer Laura Tonello.

Prodotta da Indiana Productions e Moonage Pictures in sei episodi, la serie è nel pieno delle riprese tra Palermo, Ortigia, San Vito lo Capo, Catania e Roma. Nel cast, nel ruolo iconico di don Fabrizio principe di Salina c'è Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli è sua figlia Concetta, mentre Saul Nanni veste i panni di Tancredi Falconeri e Angelica ha il volto di Deva Cassel, bella come la mamma Monica Bellucci. Intorno a loro, Padre Pirrone è Paolo Calabresi, Francesco Colella don Calogero Sedara, Astid Meloni la principessa Maria Stella, Alessandro Sperduti il colonnello Bombello e Francesco Di Leva il mezzadro Russo, l'uomo di fiducia del principe. Dietro la macchina da presa c'è Tom Shankland, un inglese innamorato dell'Italia (sostituito nel quarto episodio da Giuseppe Capotondi e nel quinto da Laura Luchetti).

Nei sontuosi saloni di Palazzo Biscari è ambientato il Ballo della Liberazione, che nel romanzo non c'è. I garibaldini sono entrati a Palermo, il principe accetta di partecipare al ricevimento delle camicie rosse pur di ottenere il lasciapassare per raggiungere la casa di campagna a Donnafugata e impone alle figlie di danzare con gli ufficiali vincitori. Di fare cioè buon viso a cattivo gioco: «Un conto è accettare un invito, altra cosa è divertirsi e provare un piacere sincero». Il grande ballo, quello che nell'immaginario collettivo hanno danzato Claudia Cardinale e Burt Lancaster sotto lo sguardo fascinoso di Alain Delon, sarà girato invece a Roma, nei saloni dell'hotel Plaza. Shankland, che ha già diretto le serie «The Serpent» e «I miserabili», racconta di essersi appassionato al romanzo da bambino: «Mio padre insegnava letteratura italiana all'università, da noi i libri di Sciascia e di Lampedusa erano di casa. In più, ho vissuto in Sicilia e sposato una siciliana, credo di conoscere bene i colori e i sapori di questa magnifica terra».

Non teme l'inevitabile paragone con «Il Gattopardo» di Luchino Visconti: «Il film è meraviglioso e di altissimo livello, ma non ne sento il peso. Il nostro non sarà un remake, siamo partiti dal libro che ha dentro di sé una forza straordinaria e abbiamo privilegiato lo sguardo di Concetta che nell'ultimo capitolo raccoglie l'eredità spirituale e culturale del principe. Nel romanzo Concetta coltiva le sue speranze e le sue gelosie nell'ombra, è una donna che vive un'esperienza molto profonda. Non abbiamo fatto altro che portare alla luce i suoi sentimenti. Quanto agli attori, sono felice che i protagonisti siano italiani, Kim Rossi Stuart ha il carisma di un vero principe e tra tutti c'è un'armonia perfetta». «Il Gattopardo» racconta un mondo che scompare e un'epoca di grandi cambiamenti: «Se pensiamo alla Brexit e a come ha cambiato l'identità nazionale degli inglesi, e poi alla crisi economica, al Covid, all'intelligenza artificiale, alla guerra Tutto cambia, tutto si trasforma. Trattiamo temi universali per un pubblico nuovo».

I numeri della serie, scritta da Richard Warlow e Benji Walters, sono da record: cinquemila comparse, seimila costumi, settanta attori, trecento stunt, cinquanta location tra le più belle ville siciliane, chilometri di stoffe e merletti, quindicimila candele, diecimila piante e cinquanta salotti antichi comprati in tutta Italia, centinaia di crinoline al titanio. Dice Poggioli: «Mi sono fatto raccontare da Piero Tosi molte volte la sua esperienza sul set di Visconti, purtroppo quei costumi splendidi sono sono stati quasi tutti perduti o rovinati. Noi ci siamo molto documentati su foto e dipinti, volevamo riprodurre la vita vera di quel tempo e renderla più leggera e fresca». Le musiche sono di Paolo Buonvino: «Valzer, mazurche, polche e tarantelle che hanno molto del vissuto reale. Perché questo racconto, ambientato nell'Ottocento, dal punto di vista emotivo parla di noi».