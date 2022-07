«Gemma Galgani, intervento di rinoplastica»: la reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne va in vacanza, ma Gemma Galgani già pensa a quest'autunno quando tornerà nello studio del reality di Maria De Filippi. Per preparasi al meglio all'appuntamento, la dama ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Gemma Galgani, nuovo intervento per la dama di Uomini e donne: la reazione di Tina Cipollari

A rivelare l'indiscrezione è Nuovo Tv, che nel numero di questa settimana diffonde un'immagine di quello che potrebbe essere il nuovo aspetto della Galgani dopo l'ipotizzato intervento di rinoplastica. «Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica» scrive dal proprio profilo social il direttore Riccardo Signoretti.

«Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici», spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso intervistato dal settimanale. Come ricorda il magazine non è la prima volta che la dama torinese ricorre al bisturi per modificare il proprio aspetto. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie, Gemma Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto. Mentre la scorsa estate si è regalata labbra più carnose e un seno più prosperoso.

Lo scoop non è sfuggito a Tina Cipollari, che anche stavolta non ha mancato occasione per lanciarle una frecciatina. «Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella» ha commentato l'opinionista di Uomini e Donne, raccogliendo il consenso di moltissimi utenti che già non vedono l'ora di poter rivedere Gemma in tv. Un altro motivo per vedere la nuova edizione del reality.