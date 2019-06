Uomini e Donne, Gemma Galgani: il dolore social per il gatto scomparso

Martedì 18 Giugno 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 16:02

Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne, non rinuncia ad ostentare i propri sentimenti davanti ai follower sui social. La protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, questa volta, ha esternato tutto il proprio dolore, ancora vivo a distanza di tre anni.A Gemma Galgani manca terribilmente Piripicchio, uno dei suoi gatti, venuto a mancare nel 2016. Il tempo, però, non scalfisce il ricordo e Gemma, su Instagram, ha scritto: «Ancora oggi come tutti i giorni... non ti dimentico, il tuo ricordo è nitido!!!! Non riesco a dimenticarti mai ! Da lassù ti sento vicino con il tuo chiassoso silenzio». Per ricordare Piri, come veniva affettuosamente chiamato il gatto da Gemma e dai suoi fan, la dama di U&D ha scelto un video e le note di Accanto a te, brano di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici.Oltre al passato, Gemma Galgani può guardare al futuro, con la nuova relazione con Mario, nata ovviamente grazie a Uomini e Donne. L'amore durerà anche oltre l'estate?