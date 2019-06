Gennaro Lillio choc: «Gli altri concorrenti? Ecco cos'è successo dopo la fine del Grande Fratello»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 21:00

Gennaro Lillio è uno dei personaggi-rivelazione del Grande Fratello 16. Il modello napoletano, che nella Casa ha iniziato una storia d'amore con Francesca De Andrè, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E ha parlato del rapporto che ha attualmente con gli ex compagni di avventura.Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti pubblicati, qualcuno gli ha chiesto: «Che rapporto hai con gli altri ex concorrenti della Casa?». E la sua risposta ha lasciato i fan senza parole: «Dopo la fine del reality - ha scritto Gennaro - ho sentito solo Daniele Dal Moro e Gaetano Arena. Degli altri non ho più sentito nessuno». E interrogato sul fatto che Erica Pianoro lo avrebbe definito «un buon attore», ha risposto: «So solo che io fuori alla Casa sto portando avanti la storia con Francesca. Vedo altra gente che si sta avvicinando adesso, mentre dentro non si filava. Chissà perché...».Insomma, i rapporti, una volta finito il reality non sarebbe idilliaci anzi. Ma Gennaro Lillio è felice per la sua storia d'amore: «Francesca De Andrè fuori dalla Casa è dolcissima».