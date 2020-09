«Genny Savastano» su Facebook: «Buon San Gennaro a tutti»

Non puoi confonderti, soprattutto con quello sguardo. "Buon San Gennaro" arriva dalla "voce" di Salvatore Esposito ma a parlare è Genny Savastano, il personaggio di Gomorra. Nel giorno della liquefazione del Santo Patrono di Napoli, l'attore partenopeo ha voluto condividere sui social questo giorno speciale. Un "onomastico" social per uno dei personaggi più noti delle fiction mondiali.

Un gioco social che è piaciuto ai fan dell'attore. Tantissimi i commenti e le reaction: «Con questo sguardo c'è poco da stare allegri per gli auguri ah ah ah , ma va bene così , comunque sei un tipo che cogli nel segno»; «Auguri però per piacere non fare sempre quella faccia»; «Auguri a tutti i Genna' e grazie al nostro Santo Patrono per il prodigio avvenuto anche per questo 19 settembre»

