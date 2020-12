George Clooney a Che tempo che fa: «Per la prima volta non potrò venire a Como, mi mancano gli italiani»

«È la prima volta in 20 anni che non sono riuscito a venire in Italia a casa mia sul lago di Como, mi mancano tantissimo gli italiani. Voglio che lo sappiate: siamo tutti nella stessa barca, ce la faremo insieme. C'è una luce alla fine di questo tunnel, mettetevi la mascherina, vi prego!». Così il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney ospite di 'Che tempo che fà su Rai3 per presentare il film 'The Midnight Sky' di cui è regista e protagonista, disponibile in tutto il mondo dal 23 dicembre. «Siamo vicini alla fine, in modo da poterci rivedere presto, insieme», conclude Clooney.

