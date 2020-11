Gerry Scotti torna in tv (virtualmente): il collegamento a Tu si Que Vales commuove

Gerry Scotti torna in tv (virtualmente). Nell’ultima puntata di "Tù Sì Que Vales", il conduttore che è risultato positivo al Covid il 26 ottobre è letteralmente apparso e scomparso dallo studio del talent di Canale Cinque. Nessun trucco di magia dietro, la spiegazione sta nel fatto che la decima puntata del programma condotto da Belen Rodriguez è stata registrata in due tempi, con i vari tagli che sono stati assemblati poi in fase di montaggio. Una prima parte è stata registrata prima che il celebre conduttore risultasse positivo al Covid-19 mentre la seconda dopo che lo zio Gerry era già in isolamento a casa.

Per ovviare al problema, la produzione ha quindi messo un maxi schermo sulla sua poltrona dando a Scotti il modo di partecipare e svolgere il suo ruolo di giudice. «Ho ricevuto tante attestazioni in questi giorni, grazie a tutti voi, grazie davvero», ha detto il conduttore che, in collegamento da casa, ha ironizzato sull'insolita postazione: «Sono in poltrona, ma sono sulla poltrona dalla quale in genere guardo la tv».

