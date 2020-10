Verissimo, l'annuncio di Gerry Scotti: «Presto sarò nonno e.... mi rimbambirò»

Gerry Scotti è stato uno dei protagonisti della puntata di Verissimo . Ai microfoni di Silvia Toffanin il popolare showman delle reti Mediaset ha affidato molte confidenze. «Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno. Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, si è dato da fare e ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Arriverà una femminuccia. Ho solo un cruccio però, detto che sono molto felice per loro. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo». Gerry Scotti prontissimo anche a rispondere ad un'altra domanda di Silvia Toffanin: «Che tipo di nonno sarò? Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Auguri carissimo frate super auguri nonno spero che la tua nipotina sarà bella come te</p>— Cristian (@Cristia25112451) <a href="https://twitter.com/Cristia25112451/status/1314625603627347973?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

