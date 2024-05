Gerry Scotti: «Sanremo? Mediaset mi ha già dato l'ok. Mi volevano come conduttore in America ma non so l'inglese»

Gerry Scotti, il conduttore che riesce sempre a reinventarsi pur rimanendo sempre fedele a se stesso, torna sul piccolo schermo con uno dei giochi più iconici della tv italiana: la Ruota della Fortuna. Virgino Scotti, questo il suo vero nome, si racconta in un'intervista in cui parla di Sanremo e del suo futuro a Mediaser.

Intanto si parte questa sera, lunedì 6 maggio alle 18.45, su canale 5 con la nuova edizione voluta da Mediaset in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924), e con il presentatore che lo stesso Mike ha definito più volte il suo erede televisivo.

Le parole di Gerry Scotti

«I produttori americani, dopo avermi visto fare La Ruota della Fortuna, mi hanno detto: "Peccato che non parli bene inglese perché stavamo cercando il nuovo presentatore per l'America" - ha spiegato Gerry Scotti a TvBlog -. Pensa che opportunità sarebbe stata per me ma sono molto felice di farla qui».

«Spesso mi sono domandato da buon italiano e da pagatore del canone Rai ormai da 67 anni, come mai la televisione pubblica non abbia mai pensato di farmi condurre qualche programma - ha aggiunto Gerry Scotti -. Ma è una domanda che è rimasta sospesa nel vuoto e che non ha mai avuto una risposta. Allora forse la risposta me la sono data da solo. La mia vita professionale è fatta di tanti contratti, uno dietro l’altro con Mediaset. Così facendo ne sono passati 41 di anni della mia carriera in televisione, quindi probabilmente tutti mi vedono come uomo Mediaset. E io sono felice di aver traguardato l’ennesimo record della mia carriera in questa azienda».

L'ok a Sanremo

«Credo che nessun mio collega abbia passato tutti questi anni all’interno della stessa azienda televisiva - ha concluso Gerry Scotti -. Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo. Perché quando ci sarà una proposta seria il mio editore nella sua persona di Piersilvio Berlusconi, mi ha già detto che in quel caso mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo».