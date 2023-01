Amadeus e L'anno che verrà, gesto volgare in diretta tv: il video del dettaglio (a luci rosse) diventa virale

Imprevisto durante la diretta de L'anno che verrà, lo speciale condotto da Amadeus, andato in onda la notte di Capodanno su Rai 1 per brindare insieme all'arrivo del 2023. Il programma in diretta andava in onda dalla piazza principale di Perugia e come da programma ha ospitato diversi cantanti che hanno eseguito le loro performance sul palco in attesa della mezzanotte.

La regia oltre a riprendere gli artisti sul palco, ha inquadrato il pubblico in piazza e, involontariamente, ha ripreso un uomo intento ad eseguire un gesto volgare e di «cattivo gusto».

Cosa è successo

La scena ripresa dalle telecamere non è passata inosservata dagli occhi curiosi dei telespettatori, in particolare a scovare il dettaglio è stata la pagina ufficiale di Trash Italiano che ha condiviso il video facendolo diventare virale in rete in pochissimi minuti suscitando l'ilarità degli utenti.

Il programma stava per concludersi, quando durante una delle ultime esibizioni un ragazzo è stato ripreso mentre era intento a mimare con bocca e mano una fellatio. La regia ha immediatamente censurato la scena spostando l'obiettivo delle telecamere sul palco, ma essendo uno show andato in diretta l'inquadratura non poteva finire nel dimenticatoio. La regia del programma andato in onda su Rai1 non poteva di certo prevedere un finale a sorpresa di questo tipo.