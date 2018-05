Lunedì 21 Maggio 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:36

La domenica all'interno della Casa del Grande Fratello si è svolta all'insegna dell'allegria, grazie anche al meteo favorevole i ragazzi hanno organizzato una bella grigliata in giardino, ma durante i preparitivi l'umore di Alessia e Lucia è cambiato.Alessia in particolare si sfoga con l'amica pensando al futuro fuori dalla casa: «Per ora sono in equilibrio, avrei paura ad uscire adesso lo sai?», la modella torinese dice di voler consolidare di più il rapporto con Matteo prima di lasciare il programma: «Ho paura di farmi condizionare dall’esterno - ammette - arrivare a cambiare idea, di dover dire che è stata solo un’illusione». «Il pensiero non puoi consolidarlo qui, devi vedere fuori è lì la realtà» la conforta Lucia. «Devo chiudere il pacchetto, manca il fiocchetto. Ora sono convinta di quello che dico e di quello faccio, spero di non illudermi», conclude.