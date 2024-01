Mirko Brunetti e Greta Rossetti, ora è davvero finita: «Ci siamo sbagliati». La reazione di Perla Vatiero

Da quando Mirko Brunetti è uscito dalla casa Greta Rossetti è una donna nuova, per questo Alfonso Signorini vuole che i due si possano rivedere con altri occhi. Il faccia a faccia durante la puntata di martedì 23 gennaio è stato davvero molto tenero e intenso ma mette la parola fine alla loro storia.

Grande Fratello, Mirko Brunetti e Greta Rossetti ora è davvero finita «Ci siamo sbagliati». La reazione di Perla

La Fine

Dopo mesi in cui il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero ha tenuto banco anche al Grande Fratello, durante la puntata di martedì 23 gennaio si è finalmente potuta scrivere la parola fine.

Tra i due è arrivata l'ora di chiarirsi definitivamente.

Alfonso Signorini li manda in Mistery, il primo è Mirko a parlare: «Sono molto felice di vederti, grazie per le belle parole che hai detto (Greta ha mandato un messaggio di auguri in occasione del compleanno di Mirko ndr) e sono molto felice che tu e Perla abbiate legato perché è un bel messaggio».

Greta fuori dal triangolo

«Quando sono entrata a Temptation Island - ha spiegato Greta - vivevo un momento molto delicato e ho conosciuto un uomo che ha saputo prendermi in modo molto delicato. Mi sono lasciata andare come se gli avessi chiesto aiuto. Ho fatto la stessa cosa con lui. Forse abbiamo sbagliato la forma era più amicizia che amore. Lui mi ha raccolta con il cucchiaino ed è stato un grande uomo, il bene è tanto non rinnego nulla».

«Sicuramente abbiamo affrettato molto i tempi - conferma Mirko - mi dispiace quando Greta sminuisce la nostra storia, ma so anche che non lo fa con cattiveria, penso che lo faccia per proteggersi».