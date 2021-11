Gf Vip, Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa a dicembre? Il padre: «Sarà lui a decidere»

Aria di abbandono nella Casa più spiata d'Italia. Che Manuel Bortuzzo lascerà del GF Vip 6 a dicembre sia vero? Nessuna conferma ancora. Come già comunicato, il programma finirà a marzo 2022, quindi, nei prossimi giorni i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione: lasciare o accettare il prolungamento.

Da qualche giorno, si vocifera che Bortuzzo potrebbe decidere di uscire a dicembre, ma non è detto che accada. Suo padre ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto dove ha specificato che Manuel prenderà la sua decisione da solo: «Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film».

«Nel futuro di Manuel c’è il nuoto e soltanto il nuoto - ha continuato ancora papà Bortuzzo - ma nel caso in cui dovessero chiedergli di partecipare a un programma tv per sensibilizzare su alcuni temi lui accetterebbe. Il nuoto sarà al primo posto, anche perché come ha detto più volte al GF Vip vorrebbe partecipare alle prossime Paralimpiadi».

E, a proposito del film sulla storia di Manuel Bortuzzo, invece, il signor Franco ha spiegato che è tratto dal libro Rinascere, scritto dal gieffino.