Gf Vip, Nicola Pisu Mirigliani entra nella casa: «Mia madre mi ha salvato dalla droga»

Nicola Pisu sbarca al Grande Fratello Vip 2021. Pisu è figlio di Patrizia Mirigliani e nipote del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Un nome non molto noto, tanto che qualcuno sui social ha messo in discussione la scelta di Pisu per l'edizione vip del Gf. Pisu ha una storia complessa: dal rapporto difficile con la madre a episodi di bullismo all'ingresso nel vortice della droga.

<h2> Nicola Pisu, chi è il nuovo concorrente </h2>

Pisu, classe 1989, è figlio di Patrizia Mirigliani e dell'ex marito, noto imprenditore che vive in Trentino. «Io mi isolavo alle medie, alle superiori mi hanno anche bullizzato e non ho detto nulla a mia madre. Dalla sofferenza possono nascere anche cose peggiori», ha dichiarato Pisu. Proprio i problemi di bullismo lo hanno spinto nel vortice della droga quando aveva 18 anni.

Dopo aver tentato tutte le altre strade, è stata proprio la madre ad aiutarlo a uscirne denunciandolo: una scelta difficile che però per Nicola è stata la vera chiave di volta per uscire dai suoi problemi di droga. Oggi Nicola sta bene e sia lui che la madre si augurano di poter essere un esempio per le famiglie che attraversano il dramma della tossicodipendenza.