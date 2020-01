Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini stasera nella casa per regolare i conti con Rita Rusic

Valeria Marini sarà la star stasera della quinta puntata del Gf Vip. Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Spazio anche a un altro amore ormai finito: si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

Il reality di Canale 5 è condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

