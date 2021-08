GF Vip 6, concorrenti e opinionisti: dal toy boy di Temptation alla figlia di Asia Argento

Preparatevi perché potrebbe essere un'edizione molto lunga. Il Grande Fratello Vip 6, che partirà ufficialmente il 13 settembre alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda fino a dicembre 2021 ma, qualora dovesse andare bene, potrebbe essere allungato fino ai primi mesi del 2022. Alfonso Signorini sarà per la terza volta il padrone di casa. Cambieranno invece gli opinionisti. Due donne al fianco del direttore di Chi: Adriana Volpe, concorrente del GF Vip 4 e recente presentatrice di Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, attualmente alla guida della società di scouting SDL.

APPROFONDIMENTI IL REALITY Grande Fratello Vip 6, nuove indiscrezioni sul cast: Signorini mette... PERSONE Alessia Marcuzzi, l'addio a Mediaset dopo 25 anni:... TELEVISIONE Temptation Island, Valentina Vignali posta i messaggi privati di...

Alessia Marcuzzi, l'addio a Mediaset dopo 25 anni: «Un'urgenza di libertà»

Temptation Island, Valentina Vignali posta i messaggi privati di Stefano

I nuovi concorrenti

Sul cast non c'è ancora nulla di certo. I nomi ufficiale si sapranno solo i primi di settembre ma sono già tante le indiscrezioni che circolano. L'ultima è quella che riguarda un ingresso che potrebbe far discutere: Tommaso Eletti, il toy boy di Temptation Island al centro delle polemiche per la sua gelosia e i tradimenti nei confronti della fidanzata più grande. Tanti sono i "riciclati" da altri reality come Alex Belli, noto al grande pubblico più per le sue partecipazioni ai salotti tv e ai reality show che per le sue comparsate da attore. Fra le certezze del cast c'è Jo Squillo mentre un altro volto noto della musica è quello di Katia Ricciarelli. In pole position anche Manila Nazzaro, rilanciata dopo la partecipazione a Temptation Island Vip insieme al compagno Lorenzo Amoruso, lo stylist Giovanni Ciacci. Tra le più attese è la partecipazione di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Tra scandali, polemiche e la inevitabile querelle tra i due genitori potremmo vederne delle belle. E si parla anche di un ritorno clamoroso: quello di Pamela Prati e chissà se anche stavolta chiederà un taxi per tornarsene a casa. Fra i nomi dei papabili concorrenti ci sono poi quelli di Gaia Zorzi - vip per il solo fatto di essere sorella di Tommaso? - Soleil Sorge - nota più per i suoi flirt che per il suo percorso professionale e già naufraga all'Isola dei Famosi, Carmen Russo, Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Barbara Bouchet e Gabriel Garko.

E poi ancora Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez. Nina Moric, modella, Ainett Stephens, modella e valletta, Raffaella Fico.