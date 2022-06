Gf Vip 7, Orietta Berti debutta da opinionista insieme a Sonia Bruganelli

Dopo la conferma del doppio appuntamento della prossima edizione del Gf Vip 7, prende forma anche il parterre di ospiti in studio. Dopo la conferma di Sonia Bruganelli nei panni di opinionista, Alfonso Signorini fa il nome di Orietta Berti, che per la prima volta affiancherà la moglie di Paolo Bonolis in un ruolo inedito all'interno del reality.

Gf Vip 7, Orietta Berti opinionista insieme a Sonia Bruganelli

Dopo le prime indiscrezioni, ora è arrivata la conferma ufficiale durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-2023. La cantante, tornata alla ribalta dopo la sua partecipazione a Sanremo due anni e il singolo estivo con Fedez e Achille Lauro «Mille», commenterà i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza il prossimo 19 settembre.

Oltre a seguire il percorso dei vipponi nella Casa più spiata d'Italia, Orietta Berti riproporrà i suoi grandi classici in due serate evento dedicate alla sua carriera e alla sua storia, sulla falsa riga di quanto avvenuto nei mesi scorsi con il programma D'Iva, dedicato ai successi di Iva Zanicchi. Le riprese dello spettacolo non sono ancora incominciate, ma la curiosità dei fan è – per davvero – a mille.