Gf Vip 7, Orietta Berti e Sonia Bruganelli le opinioniste: la moglie di Bonolis seconda scelta? Le indiscrezioni accendono la polemica

Colpaccio per Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli e Ortietta Berti opinioniste del Gf Vip. Almeno di questo ne è certo Davide Maggio l'esperto di tv. Nonostante il no secco che la moglie di Paolo Bonolis aveva "urlato" alla fine del reality show dicendo che sarebbe tornata al suo lavoro di produttrice televisiva (come ha fatto) sembrerebbe che alla fine abbia ceduto alle lusinghe del conduttore del Gf.

Gf Vip 7, Orietta Berti e Sonia Bruganelli le opinioniste

Secondo quanto riporta TvBlog «il primo nome dei due opinionisti del Gf Vip 7 è quello di Sonia Bruganelli, che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo l’esperienza, per altro da lei stessa giudicata positiva, dello scorso anno a fianco di Adriana Volpe e che nel caso l’avrebbe rifatta solo se fosse stata unica opinionista del programma di Alfonso Signorini. Ma pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset, come da lei stessa dichiarato a Gente, quindi è comunque una sorta di gioco di squadra il suo ritorno al Gf Vip».

Bruganelli seconda scelta?

Ma Maggio ha voluto aggiungere un po' di pepe alla notizia della Bruganelli opinionista affermando che la moglie di Bonolis sarebbe solo una seconda scelta per Signorini. Secondo quanto riporta il portale di gossip televisivo infatti il primo nome che il direttore di Chi avrebbe voluto al suo fianco era quello di Giulia De Lellis. Le indiscrezioni hanno acceso una miccia che continua a scoppiettare sui social tra botte e risposte a cui Sonia non si tira indietro.

In Rai non sono contenti

«La quota over nel reality versione celebrity non è mai mancata, ma non aveva sinora toccato le presenze in studio. Orietta Berti avrebbe dovuto dar vita ad una nuova coppia di opinioniste con Giulia De Lellis, poi saltata per ‘volontà superiori’; affiancherà, così, la riconfermata Sonia Bruganelli al cospetto del conduttore Alfonso Signorini. La notizia presuppone un impegno in pianta stabile dell’Usignolo di Cavriago in quel di Cologno e pare che in Rai non tutti l’abbiano presa bene. Nella scorsa stagione la Berti è stata coach di The Voice Senior nonchè ospite fissa di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Orietta porterà al Gf Vip spontaneità e genuinità. Ci si chiede, però, se un personaggio come il suo possa resistere nel lungo periodo e – dato il suo carattere mite – se possa riuscire ad entrare appieno nelle dinamiche, innescando confronti e discussioni con i concorrenti».

Nessuna conferma da parte della Berti, ma Sonia dalle sue risposte sui social sembra prorpio abbia confermato la notizia.