Gf Vip 7, Pamela Prati seconda concorrente? L'indizio di Signorini: «Lo ha dimenticato sul taxi»

Aleggia ancora il mistero su Pamela Prati come possibile concorrente della prossima edizione del Gf vip. Dopo aver svelato che la seconda concorrente sarà Chadia Rodriguez (rapper 23enne di origini marocchine e spagnole), ora arriva il secondo indizio che fa pensare proprio a Pamela Prati. «Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?» scrive Signorini su Instagram, a corredo di una fotografia di uno smalto rosso, prodotto per cui la Prati va pazza. Insomma, tutto fa pensare che la showgirl sarda a settembre varcherà la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà.

Pamela Prati è stata protagonista dello scandalo del matrimonio fantasma con l’inafferrabile Mark Caltagirone. E, già in precedenza, la showgirl è stata molto chiacchierata per la gaffe fatta al GF Vip 1, per cui è stata squalificata, con tanto di epica gag del taxi (riferimento chiaro al post di Signorini).

L’annuncio del giornalista ha generato molti commenti: tutti sono concordi sul fatto che si tratti di Pamela Prati. Non c’è stata unanimità invece sull’idea di riaverla eventualmente nel programma. In molti si sono mostrati stufi di ritrovare i soliti volti e hanno commentato: «Cicli e ricicli», «Il solito circo», «Non c’era nessun altro da chiamare?», «Basta».