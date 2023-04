Gf Vip 7, stasera in tv la finale: chi sarà il vincitore? Sondaggi e pronostici: Edoardo perde consensi e Nikita vola alto

Titoli di coda per il Grande Fratello Vip. Dopo 196 giorni, più di 6 mesi, è arrivato il momento tanto atteso, stasera in tv (lunedì 3 aprile) andrà in onda su Canale 5 la finale del reality condotto da Alfonso Signorini. Per fortuna dicono alcuni, ma i telespettatori più fedeli non vedono l'ora di scoprire il nome del vincitore. In lizza ci sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Milena Miconi e Alberto de Pisis sono ancora in bilico, ma per il web la sesta finalista sarà l'ex star del Bagaglino, per lei però le possibilità di arrivare sul podio sono praticamente nulle stando ai numeri. Il web pare non abbia perdonato ad Alberto la decisione di aver mandato la scorsa puntata l'amico Luca Onestini in nomination, decretandone così l'eliminazione.

Gf vip, chi sarà il vincitore? I sondaggi

I fandom sono impazziti pronti a qualsiasi cosa pur di portare al trionfo i propri beniamini. Ma i sondaggi cosa dicono? Chi sarà il vincitore della settima edizione del Gf Vip? Oriana e Nikita in pole su tutti. L'influencer venezuelana è sempre stata la più gradita, è stata lei per il televoto la prima finalista e continua a essere in vetta alle classifiche. Lei può contare sull'esercito dei suoi follower e sugli Oriele (il fun club della coppia Oriana e Daniele Dal Moro). Nikita risponde con i Nikiters e in più dalla sua parte ci sono tutti i Donnalisi. E i supporter di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono veramente tanti. È una sfida all'ultimo like quella tra le due vippone.

Se nel sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum Free, Nikita è risultata al primo posto con una percentuale che stacca di gran lunga gli altri concorrenti. Su Reality House, la corona spetta a Oriana Marzoli.

Edoardo Tavassi invece? Il fratello di Guendalina sembrava avere la vittoria in tasca del Gf Vip 7: simpatico, ironico e grande conoscitore delle dinamiche dei reality. Anche Fabrizio Corona aveva "predetto" sarebbe stato lui il vincitore d'altronde gli spartani erano con lui. Poi tutto è cambiato: gli atteggiamenti di Edoardo non piacciono più. E ora per lui c'è solo il terzo posto.

Giaele e Micol, carine, educate e rispettose. Forse un po' troppo per un reality del genere? Il web non le premia, e per loro ci sono, nei sondaggi, sempre ultime posizioni. Peccato.

I pronostici

Il vincitore secondo i sondaggi presi da Grande Fratello Forum Free

Nikita Pelizon 65,27%

Oriana Marzoli 18,23%

Edoardo Tavassi 6,08%

Milena Miconi 3,04%

Alberto De Pisis 3,04%

Micol Incorvaia 2,32%

Giaele De Donà 2,03%

Su real House i risultati sono diversi:

Oriana Marzoli 51%

Nikita Pelizon 36%

Edoardo Tavassi 5%

Micol Incorvaia 3%

Giaele De Donà 2%

Alberto De Pisis 2%

Milena Miconi 1%

E i bookmaker cosa dicono?

Per i bookmaker, Oriana Marzoli avrebbe la vittoria in tasca. Invece, all'ultimo posto in classifica ritroviamo Milena Miconi. Ecco, come si posizioneranno i concorrenti rimasti in gara secondo i bookmaker

Oriana Marzoli

Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia

Giaele De Donà

Alberto De Pisis

Milena Miconi

Questo a quanto dicono i sondaggi, ma si sa fino all'ultim o tutto può cambiare. Non ci resta che guardare la finale in diretta alle 21.40 su canale 5 per scoprire chi è il vincitore del Gf Vip 7.