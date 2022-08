Gf Vip, Adriana Volpe furiosa con Alfonso Signorini: «Professionalmente e umanamente è inaccettabile»

E' forse più delusa che arrabbiata Adriana Volpe con Alfonso Signorini. La conduttrice, a differenza della sua collega e "nemica" Sonia Bruganelli, non è stata confermata come opinionista per la prossima edizine del Grande Fratello Vip. Al suo posto ci sarà Orietta Berti.

Adriana Volpe-Sonia Bruganelli, botta e risposta: «C’è chi va avanti per meritocrazia e chi...». La stoccata della moglie di Bonolis

Adriana Volpe furiosa con Alfonso Signorini (Credits uff. stampa Mediaset)

Adriana Volpe parla per la prima volta del motivo per cui è stata "fatta fuori" e non sarà più una delle opinioniste del Grande Fratello Vip. La conduttrice si è sfogata facendo rivelazioni davvero sorprendenti e il motivo della sua mancata riconferma sarebbe tutto da attribuire alla proposta "indecente" di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe, perchè è stata esclusa dal GF Vip?

Nulla di pruriginoso, sia chiaro, ma l'offerta che Signorini ha fatto alla volpe si è rivelata piuttosto deludente e in un'intervista a fanpage ha spiegato come sono andate realmente le cose. «All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa».

GF Vip, Signorini svela un nuovo concorrente: «Una donna distratta». Ecco chi è

Adriana Volpe, delusa da Signorini

«La sua richiesta mi ha spiazzata anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato».

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli

Nelle scorse settimane la Volpe, in un'intevista rilasciata a "Nuovo" aveva lanciata una frecciatina, nemmeno tanto velata. alla sua ex collega. «Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre». La reazione della Bruganelli non si è fatta attendere «Mi risulta che Guardì sia ancora in vita».