Gf Vip, Adriana Volpe smentisce Sonia Bruganelli sull'addio al programma: «Se la corteggiano torna»

Fuoco e fiamme fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dall'inizio del GF Vip, le due opinioniste non sono mai andate d'accordo e spesso hanno avuto battibecchi accesi. Di recente, la stessa Bruganelli ha anticipato di non avere intenzione di tornare a sedersi su quella poltrona nelle prossime edizioni. Oggi, però, in un'intervista a Casa Chi, Volpe dice la sua, tentando di smentirla. Infatti, la conduttrice è convinta che la moglie di Paolo Bonolis stia cercando di mettere le mani avanti e, al contrario, potrebbe invece aver lasciato la porta aperta a un’eventuale proposta per la prossima edizione.

«Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”

Intanto, Adriana non rivela se lei continuerà invece a rivestire il ruolo di opinionista al GF Vip: «Non si può dire nulla». E non solo. Al suo fianco, vorrebbe ancora la Bruganelli. Il fatto che siano due persone opposte permette di condividere voci diverse. «La adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo», dichiara la Volpe. Di recente, ha fatto sapere che tra loro il rapporto è anche migliorato. «Per me vince Sonia Bruganelli. L’ha vinto lei questo GF, con il camper più grande, con la vacanza a Dubai» dice sarcasticamente Adriana.

Se dovesse pensare a un’altra donna al suo fianco, che ha già preso parte come lei al reality show, le verrebbero in mente due nomi. Dall’edizione di quest’anno pescherebbe Soleil Sorge, come Sonia una persona molto diversa da lei. Se guarda agli anni passati, le verrebbero in mente Tommaso Zorzi o Stefania Orlando. Ma punta la sua attenzione su Antonella Elia, con cui di recente è stata pizzicata in vacanza e con cui ha vissuto l’esperienza nella Casa.