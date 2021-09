Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in guerra. La moglie di Bonolis posta una foto con Magalli: «Dio li fa e poi li accoppia»

Gf Vip , lite furiosa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Botta e risposta al vetriolo tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip. Pochi minuti fa, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non se le sono mandate a dire a colpi di post social, lasciando di stucco i fan. Ma andiamo con ordine.

Dall'inizio del reality si vocifera di presunti attriti tra le due. Sia la moglie di Paolo Bonolis che l'ex gieffina si sono affrettate a gettare acqua sul fuoco, negando qualsiasi forma di rivalità. Ma pochi minuti fa, la miccia è esplosa. Sonia Bruganelli ha postato un selfie in compagnia di Giancarlo Magalli, per anni collega di Adriana Volpe nella trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri. Il rapporto lavorativo tra i due si interruppe in seguito a una serie di accuse reciproche, che hanno avuto risvolti legali. La didascalia della foto postata dalla Bruganelli è sibillina: «Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento ‼️‼️‼️ Magalli e i suoi aneddoti».

Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli

Immediata la reazione di Adriana Volpe. L'opinionista trentina, in un video su Instagram, risponde: «Che belle le serate organizzate all'ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia... Ci vediamo lunedì». Critici i fan con Sonia Bruganelli: «Sei perfida». E ancora: «Che cattiveria...». Ma c'è anche chi la difende: «Non bisogna vederci malizia...». Che succederà lunedì in puntata? Staremo a vedere.