Gf Vip, Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: «Sei piccola piccola, ma le bugie che dici sono grandi»

Sonia Bruganelli attacca, Adriana Volpe risponde. Intervistata dal settimanale "Chi", la moglie di Bonolis ha punzecchiato la collega opinionista al Gf Vip: «Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…». La reazione della Volpe non si è fatta attendere ed è arrivata via Twitter: «Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi».

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

Litigio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: cosa è successo

Gli screzi fra le due opinioniste del Grande Fratello Vip sono cominciati a settembre, quando la Bruganelli pubblicò un selfie in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe. Nell'intervista a "Chi", Sonia ha detto: «Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani» E ha aggiunto: «E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto». Nella prossima puntata del reality di Canale 5, inevitabilmente, si troveranno fianco a fianco. E Alfonso Signorini è già pronto a stuzzicarle.