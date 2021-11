Gf Vip, tra Montano e Belli è scontro continuo, ma fanno pace dopo un "tu per tu" a brutto muso

Si sono scusati stringendosi la mano, ma tra Aldo Montano e Alex Belli al Grande Fratello Vip è stato ancora scontro. I due si sono affrontati a brutto muso in diretta. Se il primo ha chiesto scusa del suo comportamento di martedì mattina che è stato «un po’ sopra le righe», il secondo ha detto: «rifarei il confessionale con toni diversi». Ma hanno tenuto il punto e solo dopo questo confronto hanno dimostrato di volerci mettere una pietra sopra. «Questo è fair play, quello che dovresti insegnare tu», dice Belli a Montano. E Alfonso Signorini, su questa frase, commenta: «Hai toppato».

Lo scontro

Dalle parole del confessionale (di Belli) si era passati a un vero e proprio scontro, prima verbale e poi con una provocazione fisica, con uno spintone di Montano. «Tutto è partito da una notte di ubriachezza: con un comportamento leale e sportivo non si va al confessionale. Non vai a vomitare in ubriachezza tanto che sembravi Johnny Deep. Quella discussione che hai fatto al confessionale la dovevi fare con me», dice lo sportivo all’attore.

In diretta, sono arrivati a confrontarsi parlando a pochi centimetri di distanza, con fare concitato. Uno contro l’altro, a un certo punto sono arrivati a dirsi “Non mi toccare!”. E Belli, ha aggiunto: «Tu sei quello che mi viene a dire che sono il lecchino di Katia Ricciarelli?». La polemica continua.