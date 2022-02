Gf Vip, Aldo Montano affonda: «Alex Belli rientra? Assurdo, i vipponi dovrebbero abbandonare il reality». La dura critica

Il vincitore morale di questa edizione del Gf Vip è Aldo Montano. Lo schermitore all'interno del loft di Cinecittà si è fatto conoscere per la sua personalità fatta di perseveranza, onestà e rispetto e una volta uscito è rimasto sulla cresta dell'onda per i contrasti con Alex Belli. L'atleta proprio non sopporta più il teatrino dei Bellifull. Dopo 5 mesi di programma l'ex di centovetrine rientra in quarantena per tornare nella casa, dalla quale era stato squalificato per non aver rispettato le regole, per "schiarirsi" le idee e capire chi ama tra Delia Duran e Soleil Sorge. Questa cosa non va giù a Montano che già lunedì in diretta ha detto ad Alfonso Signorini che era stata una scelta stomachevole.

Gf Vip, Alex rientra e Montano affonda

Ieri però ai microfoni di Casa Chi Aldo ha alzato il tiro: «Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento» e invece:

«L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in pratica l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire».

Il consiglio per i vipponi

Non ha dubbi Montano su come si sarebbe comportato se lui fosse stato ancora un concorrente: «Se fossi stato ancora dentro avrei detto ‘me ne vado non resto un giorno in più per far parte di questa roba qui’. Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto. Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo» Tra l’altro Aldo ricorda a casa Chi le parole rilasciate a Silvia Toffanin da Alex: «Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa. A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del Gf Vip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi». Per ora nessuno ha risposto alle critiche di Aldo, ne la redazione ne tantomeno Alex che in realtà sta starà solo pensando a come rendere ancora più plateale tutta questa storia.