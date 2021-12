Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli: «Non parlare di me, pensa a tua moglie»

Non poteva mancare un blocco dedicato al neo entrato nel Gf Vip Alessandro Basciano. Il concorrente sembra essere entrato con le idee chiare su cosa fare (conquistare il cuore di una donna) ma non ha chiaro con chi farlo (Sophie, Soleil o Jessica?). Fuori dal loft di Cinecittà le malelingue credano sia un Alex Belli bis, e che il ragazzo sia entrato con l'intento di creare appositamente una dinamica di coppia per rimanere più tempo possibile all'interno del programma. A Sophie brillano gli occhi: «Esteticamente è proprio il mio tipo». Ma si riprende suubito spiegando: «Prima di pensare a qualsiasi cosa, devo sistemare la situazione con Gianmaria». Alessandro anche alle domande di alfonso Signorini replica con una confessione: «Se mi sto trattenendo è perchè sto conoscendo Gianmaria ed è un bravo ragazzo». Alex Belli non si trattiene e scuote la testa dallo studio e sussura: «Basciano, Basciano». Niente Belli non riesce proprio a star zitto ne fuori dai guai. Inevitabile per Signorini quindi fare un rimando al tweet di ieri di Alex Belli che ha fatto dopo che Basciano si è infilato sotto le coperte con la Sorge: «ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!»

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo il litigio con Alfonso... LO SFOGO Lulù Selassiè, scenata di gelosia al Gf Vip, ma Manuel... LE ANTICIPAZIONI Gf Vip, 29ma puntata: stasera nella casa arrivano Nathalie Caldonazzo...

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

Gf Vip, Basciano replica ad Alex

Alessandro ha la risposta pronta: «Pensasse alla moglie, una volte gliel’ha fatte finte le corna, la seconda volta non lo so». A questo punto l’ex gieffino con un sorriso stizzito replica: «Voglio darti un consiglio. Ti ho sentito andare in giro a vantarti dopo la notte con Soleil. Sei un falso. Giocare alle tre carte non si fa». Senti da che pulpito arriva la predica. Ma davvero Alex Belli sta dicendo ad Alessandro che non si gioca con due donne? Sì è tutto vero e la prima a ridere è proprio Soleil. «È la tua copia, perchè anche tu hai finto»