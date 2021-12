Gf Vip, Alessandro Basciano nel mirino di Belli: si è rifatto dentatura e altro

Bello e...rifatto! Il nuovo concorrente del GF Vip, Alessandro Basciano, è finito nella bufera mediatica per la frase di Alex Belli durante la puntata di ieri. L'attore, dopo le frecciatine lanciate via social all'attuale gieffino, ha rincarato la dose quando in puntata ha avuto l'occasione di parlargli personalmente. Belli ha tirato ha parlato del sorriso di Basciano, che brilla di un bianco splendente, per fare ironia sulla sua presunta dentatura artificiale: «Ti dò un consiglio, con quell'American Smile…».

Difatti, non sarebbe la prima frecciatina di Belli al concorrente che lo ha sostituito nel gioco. Pochi giorni prima su Twitter aveva scritto: «Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali».

Ma sembra che il sorriso non sia l'unica parte ritoccata. Mettendo a confronto con le foto di qualche anno fa con quelle attuali, oltre alla dentatura, Basciano si sarebbe anche rifatto le labbra. Ad ammetterlo è proprio lui che, rispondendo a Lulù Selassié che gli ha chiesto «Ti sei rifatto le labbra?» e lì, lui avrebbe ammesso di essersi fatto qualche punturina. Non solo, avrebbe confessato anche di essersi rifatto le orecchie che giudicava un po' troppo «a sventola» e anche qui le foto dell'era da corteggiatore a Uomini e Donne confermano tutto.