Gf Vip, Alessandro Basciano è pazzo di Sophie: «Secondo me le piaccio»

Con l'arrivo dei nuovi inquilini, la casa del Grande Fratello Vip deve fare i conti con nuovi equilibri e, forse, nuove storie d'amore pronte a sbocciare. Alessandro Basciano, ex corteggiatore di «Uomini e Donne», sembra subito entrato nei giochi. Senza peli sulla lingua, infatti, ha confessato di nutrire un forte interesse per Sophie Codegoni.

Un'attrazione, che secondo Basciano sarebbe ricambiata dalla bella Sophie: «Secondo me io le piaccio», ha confessato a Giacomo Urtis.

«Ho deciso di indagare con domande ben precise sul rapporto tra i due - continua Alessandro, riferendosi alla storia fra Sophie e Gianmaria Antinolfi -. Ho notato un distacco proprio dal momento in cui sono entrato nella casa. Se non ci fosse stato Gianmaria, lei si sarebbe avvicinata a me».

Urtis, ascoltata la confessione del nuovo arrivato, gli dà ragione: «Mi dispiace per Gianmaria perché lui ci tiene, ma tra i due non c’è molto affiatamento e voglia di stare insieme, fuori saranno sicuramente ancora più distanti viste le distrazioni. È una cosa destinata a finire».

Che il nuovo arrivo nella casa più spiata d'Italia abbia portato una ventata di freschezza e novità è indubbio. Adesso dovremmo scoprire se tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni scatterà la scintilla.