Gf Vip, bomba su Alessandro Basciano: «Picchiava la ex, tutti lo sanno»: Veronica Satti senza freni

Le reazioni iraconde di Alessandro Basciano stanno facendo molto discutere dentro e fuori la casa del Gf Vip. A causa dell'ultima discussione in cui il 30enne si è scagliato contro Alex Belli la produzione del reality ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti del ragazzo mandandolo d'ufficio in nomination. Parole forti sono volate nella diretta e Alfonso Signorini ha voluto anche far aprire gli occhi a Sophie Codegoni sugli atteggiamenti del fidanzato. Sul provvedimento il vippone e la sorella dello stesso hanno avuto molto da ridire. Giorgia Nicole Basciano ha addirittura tuonato che la redazione dovrebbe chiedere scusa al fratello perchè lo stanno dipingendo come un «mostro», ma così non è.

Gf Vip, le dure accuse contro Alessandro Basciano

Ma oggi arrivano nuove pesanti accuse ad Alessandro Basciano. Nelle storie di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Gf, arrivano le accuse. Basciano avrebbe picchiato la sua ex fidanzata e veronica lo sa perchè è genovese come il gieffino. «Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al Gf ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta».

La reazione della sorella del vippone

Ovviamente la sorella di Basciano non è stata con le mani in mano e la reazione è stata immediata: «Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti ti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata». Giorgia non ha fatto il nome di Veronica ma il riferimento pare scontato.

Gf Vip, il provvedimento contro Basciano: nomination d'ufficio. La dura reazione di Signorini: «Non sei gestibile»

Le parole della ex compagna

Nei giorni scorsi sul caso è intervenuta anche Clemintina ex di Basciano e madre del figlio del concorrente del reality. Nonostante le accuse della Satti pare non siano riferite a Clemintina la ragazza dopo aver sentito che il vippone ha provato a giustificare i suo scatti d'ira siano dovuti all'esperienza con la sua ex che nel corso della relazione lo avrebbe sempre sminuito, non ci sta e replica alle parole dell'ex di Uomini e Donne: «Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione è troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri».