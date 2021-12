Gf Vip, Alessandro Basciano sorprende tutti: «Soleil, Sophie o Jessica? Ecco la mia scelta»

Non è ancora passata una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma Alessandro Basciano si è già rubato la scena. L'ex corteggiatore di «Uomini e Donne» con il suo fisico scolpito, il sorriso splendente e il suo fascino non ha certo lasciato indifferenti le inquiline della casa più spiata d'Italia.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono state le prime a fare apprezzamenti sul nuovo «vippone». Apprezzamenti che, dal canto suo, Basciano non ha certo sdegnato e anzi, prima di entrare nella casa, aveva già fatto sapere di essere attratto da entrambe le inquiline.

Ma a sconvolgere tutti è come in pochissimi giorni Alessandro sia stato in grado già di lasciare il segno. Due notti fa, infatti, ha passato una notte hot con Soleil. Con i due protagonisti sotto le lenzuola che si sono anche sorpresi del loro atteggiamento, che li ha visti avvinghiati per ore. Poche ore prima, però, confidandosi con Giacomo Urtis, aveva fatto sapere che la sua preferita a livello estetico era sicuramente Sophie Codegoni.

Per fare chiarezza, dunque, Alfonso Signorini ha incalzato il nuovo entrato e Basciano si è lasciato andare a un commento eloquente: «La mia preferita? Te le metto in scala: Sophie mi piace più di tutte esteticamente, Soleil mi prende mentalmente, ma devo dire che come carattere mi piace molto Jessica, è molto dolce».

Nessuno si sarebbe aspettato che fra le sue scelte ci fosse anche la sorella maggiore delle principesse etiopi. Un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della casa. Con Jessica che da tempo si augurava entrasse nella casa un bel ragazzo per lei.

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

La lotta per conquistare l'ex corteggiatore è appena iniziata e per scoprire chi la spunterà tra le tre inquiline dovremo attendere ancora. Intanto non solo gioie per Basciano, ma anche possibili guai in vista. Dopo la notte di effusioni con Soleil, Alex Belli su Twitter lo ha definito un «copia incolla». E in molti ipotizzano che prima o poi Alex faccia ritorno nella casa del Grande fratello per un faccia a faccia con il nuovo ingresso.