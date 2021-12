Gf Vip, Alex Belli pronto a uscire: «Amo Delia». Poi ci ripensa e scrive una canzone per Soleil

La soap Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tener su il Gf Vip 6. Tradimenti e dichiarazioni condite da un piccante gossip sono gli ingredienti che stanno portando in tavola i 3 protagonisti. Da una parte Alex e Soleil, che nonostante siano impegnati fuori dalla casa si vivono agli occhi delle telecamere il loro "amore, mentre Delia, che fugge da Milano perchè troppo ferita e rifiuta i vari inviti di Alfonso Signorini, si fa paparazzare assieme a un misterioso ragazzo, che sembrerebbe essere Carlo Guozzo. Che intrecci e per di più Belli alla visione delle immagini della moglie che bacia un altro resta impassibile e glaciale. «Per infastidirmi devi fare di più». Con queste parole ieri l'ex di centoVetrine ha chiuso l'argomento di fronte a un Signorini sconcertato.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo... TELEVISIONE Gf Vip, lo sfogo di Clarissa fuori dalla Casa: «Sconvolta da... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil contro Sophie: «Hai più plastica nel... TELEVISIONE Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo... GOSSIP Gf Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli con un altro uomo.... TELEVISIONE GfVip, Miriana e l'avvertimento in codice a Gianmaria: ecco cosa... TELEVISIONE GfVip, cosa contiene la borsetta di Lulù? Ecco cosa svela... TELEVISIONE GfVip, Soleil e il gesto per Dayane Mello: cosa fa mentre addobbano... REALITY Gf Vip, tra Manuel e Lulù (ri)scatta il bacio:...

Gf Vip, le parole di Alex a Soleil

Dopo l diretta però Alex torna sull'argomento proprio con Soleil: «L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì. Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del Ca****e, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono». E poi va in difesa dalla sua "amica speciale". «Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre L’attore, inoltre, ha aggiunto: Sono tre puntate che Alfonso le ha chiesto di venire, perché non è venuta?»

Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo misterioso. L'ex di CentoVetrine glaciale: «Devi fare di più»

Poi però il pensiero vola ai momenti positivi vissuti con la modella venezuelana. «In questi tre anni abbiamo vissuto l’amore più bello io e lei, i viaggi, la musica, l’arte. Perché ora ha perso la direzione? Forse per colpa mia? Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te».

Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo misterioso

Lo sfogo a Biagio

L'attore va poi da Biagio D'Anelli per sfogarsi e spiegare le motivazioni che lo stanno spingendo a prendere la decisione di abbandonare la casa. Ma il gossipparo non ha dubbi: «Io dopo quelle foto non andrei mai al posto tuo... ma figurati! Ti priveresti di vivere una ragazza come Soleil?» Ma Alex sa cosa prova, almeno lui, e nella risposta è lapidario: «Voglio bene a Soleil ma non è sullo stesso piano di Delia» e rilancia l'ipotesi di volersene andare.

Ma si sa la notte porta consiglio e Alex sembra aver cambiato di nuovo idea. L'attore dopo aver tolto il nome di Delia dalla sua camera è andato in confessionale e poi di corsa in giardino per comporre una canzone dedicata a Soleil.